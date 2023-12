RI Ying Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung und der Buzz um Ri Ying lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei fällt auf, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ri Ying in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Ri Ying-Aktie aktuell 65, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Ri Ying-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ri Ying beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Stimmung und des Buzz sowie der technischen Indikatoren die Bewertung "Neutral" für Ri Ying.