RIX-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Rix in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. In Bezug auf Rix wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI für Rix liegt bei 76,74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,85 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 2965,61 JPY, während der Aktienkurs bei 3235 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +9,08 Prozent und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 3226,1 JPY, was einem Abstand von +0,28 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien kann ebenso Einfluss auf Aktienkurse haben wie harte Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Rix auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Rix aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt lässt sich sagen, dass Rix hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.