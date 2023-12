Astellas Pharma Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung und das Interesse an Astellas Pharma haben sich in den letzten Wochen verbessert, wie aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervorgeht. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich, aber insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Astellas Pharma liegt bei 70,24, was als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Astellas Pharma ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 3, was eine positive Differenz von +1,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astellas Pharma liegt bei 88, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,59 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Astellas Pharma eine gemischte Bewertung, wobei die Verbesserung in der Stimmung und das positive Dividendenverhältnis positiv hervorgehoben werden, während die Überbewertung und das nachlassende Interesse in den sozialen Medien als negativ angesehen werden.

