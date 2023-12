RIV Capital-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Riv Capital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,13 CAD geschlossen. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,11 CAD, was einem Unterschied von -15,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,12 CAD) liegt mit einem Unterschied von -8,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Riv Capital-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Riv Capital-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 75, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen bestätigt dies, ebenso wie die überwiegend negativen Themen, die in diesem Zeitraum angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht". Die Riv Capital-Aktie erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.