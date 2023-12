RIV Capital Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Riv Capital Aktie beträgt 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Dieser Wert wird anhand der Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen berechnet, wobei die Aufwärtsbewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde die Riv Capital in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren der Anleger diskutiert wurden, führen zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der 200-Tage-Durchschnitt der Riv Capital-Aktie mit 0,13 CAD bewertet, was eine negative Abweichung von 7,69 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,12 CAD darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Riv Capital-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.