RIVER-2-Serie tragbarer, als Einstiegslösung geeigneter Powerstations von EcoFlow mit einer Kapazität von unter 1 kWh wurde heute freigegeben

Berlin (ots/PRNewswire) -Die aus drei Modellen bestehende Serie macht das Mitführen von Strom durch branchenführende Geschwindigkeiten des Wiederaufladens und LFP-Batterien in einem kompakten Formfaktor einfach.EcoFlow (https://www.ecoflow.com/), ein Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, hat heute die RIVER 2-Serie (https://www.ecoflow.com/uk/river-2-portable-power-station) auf den Markt gebracht. Die erschwingliche dreiteilige Produktreihe bietet erstklassige tragbare Powerstations unter 1 kWh der Einstiegsklasse. Mit einer Ladezeit von 80 % in nur 48 Minuten und einer extrem langen Lebensdauer bietet die Serie in ihrer Produktkategorie die kostengünstigste Stromversorgung – eine zuverlässige Energiequelle für den mobilen Lebensstil und für die Notfallstromversorgung im eigenen Zuhause.Die Serie mit ihren drei Modellen RIVER 2, RIVER 2 Max und RIVER 2 Pro enthält fortschrittliche LFP-Akkus. Dank ihres geringen Gewichts von nur 3,5 kg (7,7 lbs) macht sie die Stromversorgung unterwegs noch einfacher und sicherer als je zuvor. Mit Preisen ab 299 € und einer sechsfachen Produktlebensdauer im Vergleich zum Branchendurchschnitt bietet die RIVER 2-Serie auf dem Markt für tragbare Powerstations ein neues Niveau an Langzeitwert und sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen die neueste Innovation im Bereich der nachhaltigen Energie nutzen können.„Mit der Einführung der RIVER 2-Serie unterstreicht EcoFlow sein Engagement für sinnvolle Innovationen, die alltägliche Probleme lösen", so Bruce Wang, CEO von EcoFlow. „Angesichts der ungewissen wirtschaftlichen und ökologischen Aussichten möchten wir saubere, tragbare Energie für jedermann und überall zugänglich machen. Die EcoFlow RIVER 2-Serie macht dies möglich, denn sie bietet praktische, flexible und erschwingliche Energielösungen für Abenteuer in der freien Natur oder für den Fall eines Stromausfalls zuhause."Strom zum Mitnehmen für die ungeplanten Momente des LebensDie RIVER 2-Serie ist mit der innovativen X-Stream-Technologie von EcoFlow ausgestattet und lädt sich im Schnitt fünfmal schneller auf als vergleichbare Produkte auf dem Markt. Das Standardmodell RIVER 2 kann in nur 60 Minuten von 0 auf 100 % aufgeladen werden. Und selbst RIVER 2 Pro, das Modell mit der höchsten Kapazität, lädt sich in nur 70 Minuten vollständig auf. Damit ist die Stromversorgung auch bei spontanen Tagesausflügen oder kurzfristig geplanten Veranstaltungen immer sichergestellt.Die RIVER 2-Serie lässt sich alternativ auch über Solarenergie aufladen und bietet damit eine einfache Möglichkeit, einen umweltfreundlichen Lebensstil zu pflegen und völlig kostenlose Energie zu nutzen. Die RIVER 2-Serie unterstützt eine maximale Solareinspeisung von 220 W und kann mit den tragbaren Solarpaneele (https://eu.ecoflow.com/pages/portable-power-stations) von EcoFlow in nur drei Stunden vollständig aufgeladen werden.Innere Ruhe dank zuverlässiger EnergieDie drei Modelle der RIVER 2-Serie sind mit hochmodernen, langlebigen LiFePO4 (LFP)-Akkus ausgestattet. Verglichen mit durchschnittlich 500 Ladezyklen, die in der Branche üblich sind, erreicht die RIVER 2-Serie eine sechsfach höhere Lebensdauer. Im Verlauf ihrer Produktlebenszeit leisten die RIVER 2-Modelle 3.000 Ladezyklen und ermöglichen eine einmalige Nutzung am Tag über fast 10 Jahre. Die enthaltenen LFP-Akkus bieten im Hinblick auf Leistung mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Außerdem halten sie auch extremen Temperaturen stand, sodass die RIVER 2-Modelle auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen eingesetzt werden können. Und dank ihrer 5-Jahres-Garantie ermöglichen alle EcoFlow RIVER 2-Modelle eine sorglose Nutzung.Kostengünstige Energie – und das ab dem ersten TagEcoFlow hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu umweltfreundlichen Energielösungen so einfach wie nie zuvor zu gestalten. Daher ist die RIVER 2-Serie auch um bis zu 34 % günstiger als die Vorgängerserie. Mit 299 € für das Standardmodell RIVER 2 und 799 € für das 800-Wh-Pro-Modell ist die RIVER 2-Serie die perfekte Einstiegslösung zum erschwinglichen Preis. Dank ihrer hohen Ladegeschwindigkeiten und der extrem langen Produktlebensdauer macht die RIVER 2-Serie langfristig betrachtet einen regelmäßigen Ersatz überflüssig. Damit sind die RIVER 2-Modelle die preisgünstigste Serie von tragbaren Powerstations unter 1 kWh, die auf dem Markt erhältlich sind.VerfügbarkeitEcoFlow RIVER 2, RIVER 2 Max und RIVER 2 Pro sind ab dem 9. November im EcoFlow-Shop und bei Amazon erhältlich.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein Anbieter von tragbaren Strom- und erneuerbaren Energielösungen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 bietet EcoFlow seinen Kunden in über 100 Märkten sorgenfreie Energie mit tragbaren Powerstations und umweltfreundlichem Zubehör. EcoFlow hat sich das Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden. Hierzu entwickelt das Unternehmen leise, leichtere und langlebigere erneuerbare Batterien. Die Produkte von EcoFlow sind heute in allen Ländern und Regionen Europas erhältlich und werden über ein Netzwerk von mehr als 800 lokalen Händlern vertrieben.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites von EcoFlow:Vereinigtes Königreich: uk.ecoflow.comFrankreich: fr.ecoflow.comDeutschland: de.ecoflow.comItalien: it.ecoflow.comSpanien: es.ecoflow.comAndere europäische Länder: eu.ecoflow.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1927608/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/river-2-serie-tragbarer-als-einstiegslosung-geeigneter-powerstations-von-ecoflow-mit-einer-kapazitat-von-unter-1-kwh-wurde-heute-freigegeben-301658008.htmlOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuell