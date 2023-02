RISE und Insiders bieten ein One-App-Paket für Private Krankenversicherungen mit Rechnungsmanagement und TI/ePA/IDP

Berlin/Kaiserslautern/Schwechat (ots) -Technologie-Hersteller RISE und Insiders Technologies kooperieren für interessierte PKVenPrivate Krankenversicherungen nutzen heute Gesundheits-Apps, um ihren Kunden digitalen Zugang zu ihren Services anzubieten. Zukünftig wollen sie diese Apps um den Zugang zur Telematikinfrastruktur (TI) und die darüber laufenden Anwendungen, wie der elektronischen Patientenakte (ePA), dem E-Rezept und weiteren digitalen Services im deutschen Gesundheitswesen erweitern. Die Technologiehersteller Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH und Insiders Technologies GmbH (Insiders) bieten gemeinsam ein Komplettpaket mit ihren etablierten Lösungen für TI-Anbindung, ePA, ePA+, Digitale Identität, E-Rezept, sowie Rechnungs- und Vertragsmanagement an. Krankenversicherer profitieren vom gesamtheitlich orchestrierten Serviceportfolio auf Basis der TI-zertifizierten RISE-Technologie.Für Krankenversicherer ist die kundenorientierte Orchestrierung ihres gesamten eHealth-Anwendungsportfolios die Herausforderung in der digitalen Zeitenwende im deutschen Gesundheitswesen. Ziel der privaten Krankenversicherer ist es, neben administrativen Services ihren Kunden auch medizinische Mehrwertfunktionen und Lösungen der TI in einer mobilen Anwendung integriert anzubieten. Die ePA ist hier zusammen mit dem E-Rezept die zentrale eHealth-Anwendung im deutschen Gesundheitssystem und das Herzstück der TI.Viele private Krankenversicherungen bieten bereits Apps an, mit denen Versicherte Rechnungen digital einreichen, mit ihrer Versicherung auf sicherem Weg digital kommunizieren, ihre Verträge einsehen oder administrative Aufgaben erledigen können. Zahlreiche Versicherungen setzen hierzu schon lange auf die Lösungen von Insiders aus dem Input-, Rechnungs- und Vertragsmanagement.RISE und Insiders bieten eine integrierte „One-App“-Lösung, in der alle medizinischen und administrativen Anwendungen des eHealth-Portfolios einer privaten Krankenversicherung in einer mobilen Applikation integriert werden können. Die Basis dieser App bildet die von der gematik zertifizierte TI-Technologie der RISE inkl. ePA und medizinischer Mehrwertservices (ePA+), die um die etablierten Lösungsbausteine der Insiders für das Rechnungs- und Vertragsmanagement erweitert wird. Die gemeinsame Lösung wird ergänzt durch eine TI-konforme digitale Identität, eine Anbindung an das E-Rezept und einen zukünftigen eRechnung-Fachdienst der TI, der insbesondere für PKV-Versicherte einen großen Mehrwert der TI darstellen wird. Somit hat der Versicherte eine übergreifende Anwendung zur Verfügung, mit der er auf Basis all seiner Gesundheitsdaten auch sein persönliches Gesundheitsmanagement steuern kann.Der österreichische Hochtechnologiehersteller RISE, mit einem Sitz in Berlin, ist eines der führenden IT-Systemhäuser für IT-Komponenten der TI und der ePA in Deutschland. RISE ist aktuell einer der erfolgreichsten Hersteller von zugelassenen ePAs und hat einen der drei in Deutschland zugelassenen Konnektoren für die TI entwickelt. Die von RISE entwickelte ePA wird heute von mehr als 80 der über 100 gesetzlichen Krankenkassen eingesetzt. RISE stellte auch als erster Hersteller die ePA einer privaten Krankenversicherung zugelassen zur Verfügung.„Über kurz oder lang werden schrittweise alle privaten Krankenversicherungen ihre digitalen Services mit der ePA und darauf solide aufbauende innovative Gesundheits- und Versorgungsanwendungen für ihre Versicherten anbieten. Durch die Kooperation mit Insiders kann RISE auch erprobtes Rechnungsmanagement in Kombination mit der RISE ePA-Lösung anbieten. Dies stärkt unser Portfolio für Private Krankenversicherungen neben ePA, Digitale ID und TI-Services“, ergänzt Dr. Christian Schanes, Leiter Telematik & IT-Security bei RISE.„Derzeit ist das Rechnungsmanagement und hier insbesondere die Einreichung von abfotografierten Arztrechnungen und Rezepten die meistbenutzte Anwendung der PKV-Kunden. Damit werden die Potentiale der Digitalisierung im Gesundheitswesen jedoch bei weitem nicht genutzt. Die TI-Fachdienste und auch weitere Anwendungen wie z.B. die Telemedizin oder sichere TI-basierte Messenger-Dienste sind zukunftsweisend und werden durch unsere Kooperation mit RISE als One-App-Lösung DV-ressourcenschonend den Versicherern zur Verfügung gestellt“, so Werner Weiss, Geschäftsführer von Insiders.Über Insiders: Die Insiders Technologies GmbH ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 4.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.https://www.insiders-technologies.de/Über RISE Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH: Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleich­zeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitge­wirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verant­wortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, ein Service für die sichere E-Mail Kommunikation der Ärzte (KIM), den Bau von föderierten IDs sowie viele weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung.Als global denkendes Softwarebauhaus, Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs- und Bankwesens, Retail, digitale ID, Transport und Mobilität, Industrie-IoT und IT-Sicherheitstechnik sowie die integrierte Nutzung von KI.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.comPressekontakt:Pressekontakt RISE:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHBjörn TemplinInvalidenstraße 113, 10115 BerlinTel: +49 30 33083320 222presse@rise-world.comOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuell