RISE Highspeed-Konnektor erhält gematik-Zulassung für Friendly User Tests

Wien (ots) -RISE bringt als Hersteller die Zukunft des Konnektors (HSK) ins Feld gemeinsam mit Krankenhäusern und weiteren PartnernDer Highspeed-Konnektor vereinfacht vieles und ist der nächste Schritt zur TI 2.0. Der Technologie-Antreiber und –Hersteller RISE erhält als Konnektor-Hersteller die Zulassung der gematik für die Durchführung von Friendly User Tests des RISE Highspeed-Konnektor (HSK). Mit dem Highspeed-Konnektor ist der Weg frei für eine performantere, sicherere, skalierbarere Anbindung an die Telematikinfrastruktur für Krankenhäuser und niedergelassene Leistungserbringer. Im Rahmen des Friendly User Tests sammelt RISE derzeit gemeinsam mit Feldpartnern und Krankenhäusern die Erfahrung in realer Umgebung, um zügig und parallel zur vollständigen Zulassung den breiten Rollout zu beschleunigen.Der Highspeed-Konnektor (HSK) ist weit mehr als eine neue Version des Konnektors. Ein Dienst kann eingespart werden, der Konnektor wandert endgültig ins Backend und verschwindet z.B. aus der Praxis, der HSK ist die ganz nahe Vorstufe zum TI-Gateway bzw. deren wichtigster Teil. Erste physische Chipkarten werden beim HSK virtualisiert. In zukünftigen Versionen werden auch SMC-Bs als virtuelle Identitäten im Highspeed-Konnektor abgebildet. Dies erhöht schließlich Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Anbindung an die TI enorm.Der HSK wird im Rechenzentrum großer Gesundheitsdienstleister (z.B. Krankenhäuser) installiert sein und sehr bald im zertifizierten Rechenzentrum von RISE als TI-Gateway betrieben werden.„Wir sind durchaus stolz mit dem RISE Highspeed-Konnektor jetzt diesen nächsten wichtigen Meilenstein in der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu erreichen. Wieder einmal konnten wir nachweisen "RISE liefert ab". Mit der sehr flexiblen RISE Konnektor-Plattform konnten wir nach Konnektor den RISE Highspeed-Konnektor deutlich einfacher und zügiger umsetzen und zur Zulassung bringen. Der Highspeed-Konnektor und seine unmittelbare Folge, das TI-Gateway, läuten eine neue Ära der Anbindung der Telematikinfrastruktur ein. Sie beschleunigen die Digitalisierung der Fachprozesse kräftig." führt Dr. Christian Schanes, Leiter TI- und IT-Security bei RISE, aus.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie und föderierten IDPs aus.Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.com