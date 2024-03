RH PetroGas Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des RSI werden der RSI 7- und der RSI 25-Tage-Basis für Rh Petrogas herangezogen. Der aktuelle RSI 7 liegt bei 38,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rh Petrogas weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 53,09, was darauf hindeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Folglich erhält die Aktie auch für den RSI 25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Rh Petrogas-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Rh Petrogas beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Rh Petrogas eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung wichtige Beiträge zur Einschätzung einer Aktie. Rh Petrogas zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Rh Petrogas in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.