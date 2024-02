RH PetroGas Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie von Rh Petrogas weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,3 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Rh Petrogas war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Rh Petrogas als überbewertet angesehen, da das KGV mit 10,44 insgesamt 9 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 9,56 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Rh Petrogas-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,19 SGD liegt, mit einem Unterschied von -10,53 Prozent. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,18 SGD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, mit einem Unterschied von -5,56 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Rh Petrogas-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

