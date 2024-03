RH Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rh liegt derzeit bei 29,66 und damit 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 im Bereich Spezialität Einzelhandel. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Rh-Aktie wurden keine als "Gut" eingestuft, während 3 "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Rh, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 1,93 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rh-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 292,02 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 290,06 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf 50-Tage-Basis liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rh-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rh-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 42) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 41,34). Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die RSIs ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Gut"-Bewertung für das KGV und die einfache Charttechnik, während die Analysteneinschätzung und der Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating für die Rh-Aktie liefern.