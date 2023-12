RH Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Rh-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rh bei 32,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,07 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rh-Aktie liegt bei 72,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben eine mögliche Steigerung um 4,89 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend, was zu einer Empfehlung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Rh-Aktie daher ein "Neutral"-Rating von den Analysten.