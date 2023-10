RHODIUS auf der anuga 2023: Maßgeschneiderte und nachhaltige Getränkeverpackungen

Burgbrohl (ots) -Auf der diesjährigen anuga in Köln präsentiert der Can-Filling-Experte RHODIUS sein erweitertes Leistungsangebot rund um die individuelle Getränkeabfüllung. Besonderes Augenmerk liegt auf nachhaltigen Verpackungslösungen und maßgeschneiderten Serviceleistungen, wobei der persönliche Kundenkontakt und höchste Qualitätsansprüche im Fokus stehen.Vor 85 Jahren zunächst als platzsparende Alternative zu Bierflaschen und Bierfässern entwickelt, hat sich die Getränkedose inzwischen als einer der beliebtesten Getränkeverpackungen etabliert. Vor allem bei Verbrauchern ist sie stark nachgefragt, da sie nicht nur handlich und leicht, sondern ebenfalls nachhaltig ist und den Inhalt optimal schützt. Die RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG (https://www.rhodius-copacking.com/de/) aus Burgbrohl in Rheinland-Pfalz ist auf die Abfüllung von vielfältigen Getränken spezialisiert. Mit der dritten KHS Dosenlinie, die zu Jahresbeginn in Betrieb genommen wurde, sieht sich der Getränkespezialist für die steigende Nachfrage bei der Getränkeabfüllung in Zukunft gewappnet. Auf der diesjährigen anuga in Köln (https://www.anuga.de/), die vom 7. bis zum 11. Oktober stattfindet, präsentiert RHODIUS in Halle 8.1 am Stand E116 sein individuelles Leistungsangebot (https://www.anuga.de/aussteller/rhodius_mimineralque/) dem interessierten Fachpublikum.anuga 2023 in Köln: RHODIUS stellt Produktangebot vorDie alle zwei Jahre stattfindende anuga ist die weltweit führende Messe für Lebensmittel und Getränke. Sie vereint zehn Fachmessen unter einem Dach und führt die internationale Branchencommunity zusammen. So bietet sie einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Trends in der gesamten Lebensmittel- und Getränkebranche. Für RHODIUS speziell ist sie die ideale Plattform, um nicht nur mit relevanten Entscheidern Kontakte zu knüpfen und ins Gespräch zu kommen. "Für uns eröffnet sich auf der anuga die Möglichkeit, ausführlich über unser individuelles Produktangebot im Bereich der Lohnabfüllung zu informieren", sagt Hannes Tack, geschäftsführender Gesellschafter bei RHODIUS. "Unsere Kunden können viele verschiedene Getränke in unterschiedlichen Verpackungsformen abfüllen lassen, sei es für Deutschland oder den weltweiten Export", ergänzt Tack. Dabei bedient das Unternehmen ein großes Spektrum an Getränkekategorien (https://www.rhodius-copacking.com/de/sorten.html), wie zum Beispiel Mineralwasser und Wasser Plus Produkte, Soft- und Energydrinks, Sekt, Wein, Bier, Wein- und Biermischgetränke, Hard Seltzer, Bitter oder Ready-to-drinks. "In unseren modernen Anlagen, die mit insgesamt drei Dosenlinien aktuell einen Output von bis zu 200.000 Dosen pro Stunde erreichen, erfolgt die Abfüllung je nach Wahl in drei verschiedenen Dosentypen. Die Formate Classic, Slim und Sleek unterscheiden sich jeweils in Größe und Füllvolumen", erläutert Tack weiter. Das interessierte Fachpublikum kann sich auf der anuga aber nicht nur ausführlich über die möglichen Getränke und Formate informieren, sondern ebenfalls über verschiedene Verpackungsformen (https://www.rhodius-copacking.com/de/verpackung.html), die RHODIUS für den sicheren Transport der Dosen anbietet. Neben Folientrays und Multipacks gehören ebenfalls Wrap-around-Verpackungen aus Kartonage, zum Beispiel für den Versand im Online-Handel, zum Leistungsspektrum des Can-Filling-Experten. Im gesamten Produktionsprozess und bei seinen individuellen Serviceleistungen legt der Spezialist für Lohnabfüllung größten Wert auf ein hohes Maß an Transparenz sowie höchste Qualitätsansprüche (https://www.rhodius-copacking.com/de/qualitaet.html) bei der Betreuung seiner Kunden.RHODIUS vereint Nachhaltigkeit mit individuellen LösungenAuch in der Lebensmittel- und Getränkebranche ist Nachhaltigkeit (https://www.rhodius-copacking.com/de/nachhaltigkeit.html) derzeit von größter Relevanz und die anuga widmet sich in diesem Jahr speziell diesem Thema unter dem Leitmotto "Sustainable Growth". Auf der Fachmesse werden sich deshalb viele Fragestellungen darum drehen, wie wirtschaftliches Wachstum und Nachhaltigkeit im Bereich Ernährung miteinander verzahnt werden können. Die Dose als Getränkeverpackung selbst hat als nachhaltiges Produkt ohnehin einige Vorteile zu bieten: Sie ist leicht, wobei Verpackung und Volumen in einem sehr günstigen Verhältnis stehen, was die Transportbilanz verbessert. Zudem ist die Aluminiumdose mit einer Recyclingquote von 99,1 Prozent die am meisten recycelte Getränkeverpackung in Deutschland. Als Dosenabfüller setzt RHODIUS auf die Vereinbarkeit von hoher Qualität bei der Realisierung von individuellen Kundenwünschen und klimafreundlicher Herstellung. So konnte das Unternehmen seinen CO2-Ausstoß seit 2018 um mehr als 40 Prozent reduzieren. Die Produktion erfolgt dank Kompensation seitdem zu 100 Prozent neutral. Allerdings gibt es auch bei der Getränkedose in puncto Nachhaltigkeit Potenzial nach oben: Der Markt entwickelt sich ständig weiter und zurzeit liegt der Fokus darauf, wie sich das Kreislaufsystem aus Produktion, Transport, Verbrauch und Recycling verbessern lässt.Auf der anuga 2023 erhalten neugierige Fachbesucher die Gelegenheit, mit dem Co-Filling-Team um den geschäftsführenden Gesellschafter Hannes Tack ins Gespräch zu kommen. "Gemeinsam mit meinen Kolleg:innen berate ich am RHODIUS-Stand in Halle 8.1 interessierte Besucher, die mehr über das Thema individuelle und nachhaltige Abfüllung erfahren möchten", betont Tack und ergänzt abschließend: "Wie bei der täglichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns der persönliche Kontakt auch auf der anuga sehr wichtig und ich freue mich sehr auf den intensiven Austausch in Köln."Über RHODIUS Mineralquellen:Geführt in der achten Generation, umfasst das Produktportfolio im Bereich Co-Packing eine große Vielfalt an Getränken: Von Mineralwasser, Soft und Energy Drinks über Wein- und weinbasierte Getränke, Bier- und Biermixgetränke bis hin zu alkoholischen Mischgetränken (Ready-to-drink), Hard Seltzer und Bitter. Die enorme Gebinde- und Verpackungsvielfalt spiegelt sich ebenfalls in den eigenen Marken bzw. Lizenzmarken des Unternehmens wider: Von der Premium-Mineralwasser-Marke RHODIUS, der regional verankerten Mineralwasser-Marke Vulkanpark-Quelle Eifel über die kultigen Lizenzmarken afri cola & Bluna, Maya Mate sowie Kicos, hin zur hippen Marke My Mate, eine Kooperation mit dem bekannten DJ Robin Schulz, bedient RHODIUS eine breite Verwenderschaft - regional, national sowie auch international. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Absatz von mehr als 2 Millionen Hektolitern einen Umsatz von 140 Millionen Euro. 358 Mitarbeiter sorgen für die professionelle Produktion und den reibungslosen Vertrieb.