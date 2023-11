RHI Magnesita NV Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rhi Magnesita diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Rhi Magnesita. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rhi Magnesita verläuft derzeit bei 2607,1 GBP. Der Aktienkurs selbst ging bei 2774 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,4 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2722,88 GBP angenommen, was einer Differenz von +1,88 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume somit eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Rhi Magnesita-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 2835 GBP führt. Dies entspricht einem Aufwärtspotential von 2,2 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2774 GBP, und ergibt eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Rhi Magnesita somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.