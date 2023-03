RHI Magnesita NV Aktie: Neueste Entwicklungen und Aussichten

Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Dabei wird dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index aufgezeichnet. Bezüglich dieser Kennzahl hat die RHI Magnesita NV aktuell einen Wert von 36,34 und befindet sich somit weder in überkauftem noch überverkauftem Bereich. Die daraus abgeleitete Bewertung lautet “Neutral”. Bei Ausdehnung auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43,61, was darauf hinweist, dass der Titel sich weder im überkauften noch im überverkauften Bereich befindet. Auch hier lautet die entsprechende Bewertung “Neutral”.

Analyse der Gleitenden Durchschnitte bei RHI Magnesita NV

Die Aktie von RHI Magnesita NV, die derzeit bei 34,40 GBX gehandelt wird, verzeichnet aus Sicht der...