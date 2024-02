RHI Magnesita NV Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Rhi Magnesita-Aktie wurde kürzlich von unseren Analysten untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral waren. Auch die Themen, die von den Nutzern in Bezug auf Rhi Magnesita diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung gegenüber Rhi Magnesita gegeben hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Rhi Magnesita-Aktie abgegeben. Davon wurden 2 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Rhi Magnesita-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 2835 GBP, was einem Abwärtspotential von -20,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Rhi Magnesita somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich der Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Rhi Magnesita-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 24,79, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 33,01 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.