RHI Magnesita NV Aktie: Beeindruckender Gewinnsprung!

Die RHI Magnesita NV-Aktie hat in den vergangenen 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2141,60 GBX aufgewiesen. Am letzten Handelstag schloss sie bei 34,40 GBX (-98,39 Prozent Abweichung), was aus charttechnischer Sicht als “Schlecht” zu bewerten ist. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt ist auch der 50-Tages-Durchschnitt ein häufig analysierter Wert in der Charttechnik. Der letzte Schlusskurs (34,40 GBX) lag auch hier nahe am gleitenden Durchschnitt (-98,67 Prozent) und daher erhält die RHI Magnesita NV-Aktie auch in dieser Hinsicht eine “Schlecht”-Einschätzung.

Aktien von RHI Magnesita NV: Analysten zeigen sich optimistisch

In den letzten 90 Tagen haben 0 Analysten eine Bewertung der RHI Magnesita NV-Aktie abgegeben. Die Gesamtbewertung ergibt ein “Gut”-Rating für die Aktie. Allerdings kommen kürzlich befragte...