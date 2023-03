RHI Magnesita NV Aktie: Analysten äußern Begeisterung!

Die Aktie von RHI Magnesita NV wird langfristig von Analysten positiv bewertet und erhält insgesamt eine “Gut”-Einschätzung. In aktuellen Reports stimmen die Analysten überein, dass das Wertpapier derzeit eine gute Wahl darstellt. Das Kursziel wird auf 0,00 GBX geschätzt, was zu einer Performance von -100,00 Prozent führen würde. Momentan notiert die Aktie bei 34,40 GBX. Insgesamt lassen sich aus den Bewertungen der Analysten keine negativen Tendenzen für RHI Magnesita NV ableiten und wir schließen uns dieser Einschätzung an.

Attraktive Dividende stärkt Vertrauen der Anleger

RHI Magnesita NV untermauert seine starke Stellung in der Branche Metal Fabrication durch eine überdurchschnittliche Dividendenausschüttung von 6,3%, während der Durchschnitt bei lediglich 1,85% liegt. Mit dieser unternehmerischen Entscheidung stärkt das...