RG Finance expandiert weiter - Karrierechancen in der Unternehmensberatung

Hannover (ots) -Robert Giebenrath ist der Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Mit seinem Unternehmen agiert er als externer CFO für Wachstumsbetriebe und übernimmt den gesamten Finanzbereich seiner Kunden. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich unter anderem um die Optimierung des Rechnungswesens.Die Arbeit der Finanzabteilungen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Der Finanzbereich nimmt im Bereich der Unternehmensplanung und -ausrichtung eine immer aktivere Rolle ein. Studien zufolge schöpfen die meisten Unternehmen dieses Potenzial jedoch längst nicht voll aus. Es fällt ihnen schwer, mit den Veränderungen der heutigen Zeit Schritt zu halten. Dennoch steht fest: Unternehmen, die auf lange Sicht wachsen möchten, werden nicht darum herumkommen, die Arbeit der Finanzabteilungen in einen größeren strategischen Kontext zu stellen, weiß Robert Giebenrath."Viele Wachstumsbetriebe wissen gar nicht, wie wichtig ein gut strukturierter Finanzbereich für den Erfolg ihres Unternehmens ist", erklärt der Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH. "Zwar verstehen sie grundsätzliche Finanzaufgaben, doch sind nicht dazu in der Lage, eine effiziente Finanzplanung daraus abzuleiten. Obwohl eigentlich klar ist, dass es verheerende Folgen haben kann, Controlling und Finanzplanung zu vernachlässigen, fehlt es ihnen im Finanzbereich also an Struktur und Expertise." Die Folge sei, dass eigentlich wertvolle Geschäftsmodelle früher oder später zum Scheitern verurteilt seien. Die RG Finance GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu lösen. Als externer CFO macht Robert Giebenrath gemeinsam mit seinem Team Wachstum steuerbar.Ein Unternehmen auf ErfolgskursDie RG Finance GmbH mit Sitz in Hannover betreut zahlreiche deutsche Wachstumsunternehmen in allen finanzstrategischen Belangen - von der Optimierung des Rechnungswesens über Planungs- und Controllingtätigkeiten bis hin zur Begleitung von Unternehmenstransaktionen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt Robert Giebenrath seine Kunden bei einer rentablen Skalierung unter individuellen Gesichtspunkten. Er erstellt professionelle Finanzpläne, optimiert den gesamten Bereich des Rechnungswesens, implementiert Controllingstrategien auf Konzernniveau, berät Kunden in Fragen der Expansion und begleitet Unternehmensverkäufe. Anders als bei einem klassischen Steuerberater oder einem internen Finanzverwalter greifen die Kunden der RG Finance GmbH dabei auf ein ganzes Team aus erfahrenen Finanzexperten zurück. Ziel ist es, die Unternehmen stets in ihrer Gesamtheit zu betrachten, um optimale Ergebnisse für die Kunden zu erzielen.Die Mitarbeiter der RG Finance GmbH haben die einzigartige Möglichkeit, direkt mit den Geschäftsführern renommierter Wachstumsunternehmen aus Deutschland zusammenzuarbeiten. Sie erhalten interessante Einblicke in die Strukturen und Finanzen der Kunden. Dieses Umfeld erlaubt es ihnen, sich sowohl fachlich als auch persönlich innerhalb kürzester Zeit stark weiterzuentwickeln. "Wir sind hier, um zu lernen", fasst Robert Giebenrath das in seinem Unternehmen vorherrschende Mindset zusammen.Mitarbeiter profitieren von fachlicher und persönlicher WeiterentwicklungDas Angebot der RG Finance GmbH richtet sich an erfolgreiche deutsche Wachstumsunternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen einer Million und 50 Millionen Euro, die ihre Finanzen auf ein neues Level heben möchten. "Unser Ziel ist es, Gründer*innen und Geschäftsführer*innen von Wachstumsunternehmen erfolgreich zu machen", betont Robert Giebenrath. "Mit individueller Beratung und präzisen Finanzanalysen unterstützen wir unsere Kunden dabei, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Unsere Kunden, unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir möchten wachsen." Vertrauensvolle Beziehungen seien in diesem Zusammenhang das A und O. Ohne sie sei es nicht möglich, die hohen Ziele, die man sich selbst setze, zu erreichen. "Der Erfolg unserer Kunden und der Zusammenhalt unseres Teams spornen uns Tag für Tag zu Höchstleistungen an. Auch vor neuen Herausforderungen scheuen wir uns nicht, denn wir wissen, dass wir fachlich und persönlich daran wachsen werden."Wachstum als täglicher AnspornAuch in Zukunft möchte die RG Finance GmbH weiter expandieren. Erst kürzlich ist das Unternehmen in ein Office im exklusiven, historischen Hanomag-Loft in Hannover gezogen. 830 lichtdurchflutete Quadratmeter bieten ausreichend Raum für neue Kapazitäten. Innerhalb der nächsten Monate soll das Team verdoppelt werden, um weitere Wachstumsunternehmen aus Deutschland bei einer sicheren Skalierung unterstützen zu können. "Mit unserem Namen möchten wir deutschlandweit als Qualitätssiegel für verlässliche Finanzdaten stehen", sagt Robert Giebenrath. "Aus diesem Grund sind wir zum Beispiel erst kürzlich mit einer Inhouse-Eventreihe gestartet, in deren Rahmen unsere Kunden Impulsvorträge zu spannenden Branchentrends erhalten."Sie wünschen sich einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld der Finanzbranche? Dann melden Sie sich jetzt bei Robert Giebenrath (https://karriere.rg-finance.de/) von der RG Finance GmbH - und werden Sie Teil der unternehmerischen Wachstumsgeschichte!Pressekontakt:RG Finance GmbHRobert GiebenrathE-Mail: info@rg-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: RG Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell