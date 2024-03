RGC Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Rgc-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt (4,8 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 18,87 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,34 USD, was einer Abweichung von +7,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Rgc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,76 Prozent erzielt, was 17,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rgc besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend positive Richtung. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verliehen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.