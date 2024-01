RGC Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Bei Rgc hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und im Buzz bemerkbar gemacht. Dies bedeutet, dass es keine auffällige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Kriterium des Sentiments als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Rgc für diese Stufe daher ein "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Rgc derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Gasversorgungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 0,47 Prozentpunkte (5,03 % gegenüber 4,57 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 18. Das bedeutet, dass die Börse 18,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Rgc zahlt. Im Vergleich dazu werden in der Branche durchschnittlich 129 Euro für vergleichbare Werte gezahlt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rgc eingestellt waren. Es gab fünf positive und einen negativen Tag, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Rgc daher eine Einschätzung von "Gut" für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Rgc von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.