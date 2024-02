RGC Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Rgc-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 38,1 liegt, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Auch der RSI25-Wert von 49 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung für den RSI.

Ebenso basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, zeigt sich, dass die Rgc-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Der GD200-Wert liegt bei 18,82 USD, während der Aktienkurs bei 19,25 USD liegt, was einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50-Wert von 19,75 USD, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rgc-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,97 Prozent erzielt hat, was einer Underperformance von -11,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 11,51 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.