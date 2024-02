RF Industries Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rf Industries ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rf Industries Aktie mit einem Wert von 55,56 derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu der Einstufung "Neutral". Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Rf Industries Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,3 Prozent erzielt, was 37,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -4,05 Prozent, und Rf Industries liegt aktuell 34,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Rf Industries durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI und des Branchenvergleichs.