RF Industries Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Rf Industries zeigt eine deutlich unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie. Mit einer Rendite von -34,14 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,14 Prozent aufweist, liegt Rf Industries mit einer Rendite von -31,99 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Rf Industries ebenfalls schlecht ab. Die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 11197,17 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Rf Industries haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien ergibt ein "Neutral"-Rating. Ebenso zeigt die Anzahl der Beiträge keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rf Industries daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rf Industries derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 3,34 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,05 USD liegt, was einer Abweichung von -8,68 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 3,15 USD, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Rf Industries daher in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.