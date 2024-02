RF Acquisition Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "RF Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rf Acquisition-Aktie liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rf Acquisition liegt bei 10,61 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +1,79 Prozent, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +0,47 Prozent, was wiederum auf ein neutrales Signal hindeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Rf Acquisition-Aktie wird als positiv eingestuft, sowohl anhand von Analystenkommentaren als auch von der Stimmung in den sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Rf Acquisition-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.