RE&S Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Re&s-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,27 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,265 SGD liegt damit auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,26 SGD nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Re&s-Aktie ergibt einen Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 33,33 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Re&s-Aktie in den letzten 12 Monaten um 26,24 Prozent höher als der Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter"-Branche liegt, und um 19,57 Prozent höher als die der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.