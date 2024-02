RE&S Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Re&s war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Sentimentsbarometer bewertet die Re&s-Aktie insgesamt ebenfalls als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Re&s zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 54,55 Punkten als auch der RSI25 mit 47,37 Punkten erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Re&s. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war in etwa normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Re&s derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Mit einer Differenz von 4,08 Prozentpunkten (7,2 % gegenüber 3,12 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt sich, dass die Re&s-Aktie sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in Bezug auf den RSI und die Dividendenpolitik eine neutrale bis positive Bewertung erhält.