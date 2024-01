RE Royalties Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Analyse von Re Royalties zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten ein relativ normales Niveau erreicht hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte zu einer ähnlichen "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen insgesamt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Beobachtungen wird das Unternehmen auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Re Royalties auf einen Abstand von -26,56 Prozent zum GD200 hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -22,95 Prozent eine negative Einschätzung, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

Die Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der RSI7 zeigt an, dass Re Royalties überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.