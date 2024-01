RE Royalties Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte dazu, dass die Aktie von Re Royalties von der Redaktion als "neutral" bewertet wurde.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen gezeigt hat. Daher wurde auch in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Auch die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Re Royalties-Aktie ergab einen Wert von 33,33 für den RSI7 und einen Wert von 48,98 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Re Royalties-Aktie von 0,58 CAD 10,77 Prozent unter dem GD200 (0,65 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,62 CAD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -6,45 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Re Royalties-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.