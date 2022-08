RE/MAX Hldgs Gewinnperspektive: Rendite auf eingesetztes Kapital

Nach Angaben von Benzinga Pro verdiente RE/MAX Hldgs (NYSE:RMAX) im 2. Quartal 10,28 Mio. $, was einem Anstieg von 248,9% gegenüber dem Vorquartal entspricht. RE/MAX Hldgs verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 92,17 Mio. $, was einem Anstieg von 1,28 % gegenüber Q1 entspricht. RE/MAX Hldgs verdiente 2,94 Mio. $, und der Umsatz belief sich auf 91,00 Mio. $ in Q1.… Hier weiterlesen