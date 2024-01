Sankirvice Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sanki Service Aktien in den letzten 7 Tagen überverkauft wurden, wobei der RSI-Wert bei 2,92 liegt. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 17 eine überverkaufte Situation an, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Sanki Service derzeit positiv abschneidet. Der GD200 liegt bei 1090,05 JPY, wobei der Aktienkurs (1377 JPY) um +26,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1132,22 JPY, was einer Abweichung von +21,62 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.