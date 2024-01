RE/MAX Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Re-Max-Aktie wird von Analysten neutral bewertet, da es keine positiven oder negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 100 Prozent sinken könnte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Re-Max-Aktie auf lange Sicht eine schlechte Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Auf kurze Sicht erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs in der Nähe des 50-Tage-Durchschnitts liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Re-Max-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch eine neutrale Situation an, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über die Re-Max-Aktie gesprochen wurde. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird die Re-Max-Aktie aufgrund der Analystenbewertung, der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments insgesamt als schlecht eingestuft.