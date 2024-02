RE/MAX Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Re-max derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,55 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,58 USD liegt, was einer Abweichung von -34,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,26 USD zeigt eine Abweichung von -14,92 Prozent, was insgesamt zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Re-max geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Re-max auf 7- und 25-Tage-Basis keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale. Der RSI7 liegt bei 54,83 Punkten und der RSI25 bei 60,27 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse eine starke Aktivität bei der Diskussion um Re-max. Die Anzahl der Beiträge deutet auf eine positive Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.