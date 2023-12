RE Finance Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Der gleitende Durchschnittskurs der TPG RE Finance Trust Inc beläuft sich auf 6,75 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,78 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +0,44 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5,91 USD, was einen Abstand von +14,72 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der TPG RE Finance Trust Inc derzeit bei 29,52 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 34, was auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für TPG RE Finance Trust Inc in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 32,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält TPG RE Finance Trust Inc daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.