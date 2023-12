RE Finance Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Die technische Analyse der TPG RE Finance Trust Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,75 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,78 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +0,44 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 5,91 USD, was einer Differenz von +14,72 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 29,52, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) liegt der Wert bei 34, was auf Neutralität hinweist. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Gut" für den RSI.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die TPG RE Finance Trust Inc 2 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 32,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und das Interesse an der TPG RE Finance Trust Inc haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine positive Einschätzung für die TPG RE Finance Trust Inc.