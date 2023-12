RE Finance Aktie: Das kann keiner glauben

Der gleitende Durchschnittskurs der TPG RE Finance Trust Inc liegt derzeit bei 6,72 USD, während der Aktienkurs 6,98 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +3,87 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 5,96 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive mit einem Abstand von +17,11 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen 38, was bedeutet, dass die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hierfür ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 35,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für die TPG RE Finance Trust Inc ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Daher wird die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls mit "Gut" bewertet.