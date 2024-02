RE Finance Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für TPG RE Finance Trust Inc. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 54,93 Punkten liegt. Das bedeutet, dass TPG RE Finance Trust Inc derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie ist es beim 25-Tage-RSI? Auch hier ist TPG RE Finance Trust Inc auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 64,13). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird TPG RE Finance Trust Inc daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu TPG RE Finance Trust Inc aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (9 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 60,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,62 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält TPG RE Finance Trust Inc daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über TPG RE Finance Trust Inc wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält TPG RE Finance Trust Inc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von TPG RE Finance Trust Inc für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält TPG RE Finance Trust Inc für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Gut"-Einstufung. Damit ist TPG RE Finance Trust Inc insgesamt ein "Gut"-Wert.