RE Finance Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie wird auf Basis von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 6,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,87 USD liegt, was einer Abweichung von +17,46 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 6,61 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+19,06 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie sowohl für den längerfristigen als auch den kurzfristigen Durchschnitt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.