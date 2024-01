RE Finance Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

In den letzten zwei Wochen wurde die TPG RE Finance Trust Inc von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Wertpapier angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 9 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 36,36 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist also "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,6 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie insgesamt zu einer "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung führen.