RE Finance Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Von den 2 Analystenbewertungen der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden keine als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 36,36 Prozent steigen. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 6,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,6 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -1,35 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs mit 6,04 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,27 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,1 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, ebenso wie der RSI25, der einen Wert von 42,18 aufweist und somit auch ein "Neutral"-Rating ergibt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergibt eine überwiegend neutrale Bewertung in den letzten zwei Wochen. Die Diskussionen und Wortmeldungen zu diesem Wert waren größtenteils neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

Zusammenfassend erhält die TPG RE Finance Trust Inc somit eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" basierend auf den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.