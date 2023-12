RE Finance Aktie: Ist das noch normal?

Die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie wird von Analysten derzeit mit "Neutral" bewertet. Dies basiert auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 41,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,38 USD) entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält TPG RE Finance Trust Inc also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie bei 6,77 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,38 USD (-5,76 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 5,9 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+8,14 Prozent) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Chartanalyse ergibt. Insgesamt erhält TPG RE Finance Trust Inc also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 31) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 38,55). Insgesamt erhält TPG RE Finance Trust Inc also ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild zeigt negative Auffälligkeiten und auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ab. Insgesamt wird TPG RE Finance Trust Inc daher in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

