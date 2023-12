RE Finance Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen TPG RE Finance Trust Inc. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der TPG RE Finance Trust Inc ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,42, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,89, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die TPG RE Finance Trust Inc verzeichnet derzeit einen Kurs von 6,73 USD, was +12,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,3 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im letzten Jahr erhielt die Aktie der TPG RE Finance Trust Inc von Analysten insgesamt folgende Einstufungen: 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zur TPG RE Finance Trust Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der TPG RE Finance Trust Inc liegt bei 9 USD. Angesichts des letzten Schlusskurses von 6,73 USD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 33,73 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der TPG RE Finance Trust Inc die Einschätzung "Gut".