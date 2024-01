RE Finance Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Stimmung der Anleger für TPG RE Finance Trust Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden keine übermäßig positiven oder negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie beträgt aktuell 60, was auf ein neutrales Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was einem potenziellen Anstieg um 38,46 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Aus charttechnischer Sicht wird die TPG RE Finance Trust Inc-Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie derzeit 8,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf -2,99 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Analyse heraus als "Gut" eingestuft.