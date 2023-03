Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Genf und London, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) -REYL Intesa Sanpaolo ist stolz darauf, bei den WealthBriefing European Awards 2023 die Auszeichnung "Best European HNW Team" für ihre Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten erhalten zu haben.Die WealthBriefing European Awards zeichnen die Besten im europäischen Wealth Management aus. Durch ein unabhängiges Verfahren werden diejenigen Unternehmen, Teams und Einzelpersonen ausgezeichnet, die in den Augen einer renommierten Jury im Jahr 2022 Innovation und Exzellenz bewiesen haben.Mit dieser Auszeichnung hebt sich REYL Intesa Sanpaolo von ihren Mitbewerbern ab und wird für die kontinuierlichen Leistungen und Innovationen innerhalb der Gruppe belohnt. REYL Intesa Sanpaolo unterscheidet sich von Mitbewerbern auch durch die integrierte Verwaltung von Privat- und Firmenvermögen über Grenzen und Geschäftssegmente hinweg ab.Im Berichtszeitraum baute die Gruppe ihre institutionelle Struktur weiter aus und erweiterte ihr Vertriebsnetz im Anschluss an die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit Fideuram, der Tochtergesellschaft der italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo Private Banking. Der Abschluss der Fusion mit Intesa Sanpaolo Private Bank (Schweiz) Morval stärkte die Präsenz der Gruppe in Lugano und London und ermöglichte ihr den Eintritt in den argentinischen Markt. Die Gruppe führte auch externe Wachstumstransaktionen durch und entwickelte zahlreiche Synergien mit 1875 Finance, einem unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter, mit dem eine strategische Partnerschaft vereinbart wurde. Schließlich vertiefte die Gruppe ihr Angebot für HNW-Kunden, insbesondere durch den Ausbau ihrer Aktivitäten im Bereich Impact Investing und durch die Einführung von Alpian, einer digitalen Plattform für vermögende Kunden.François Reyl, CEO von REYL Intesa Sanpaolo, erklärt: "Diese Auszeichnung zeugt von der Dynamik unserer Teams, die ihr Talent, ihre Widerstandsfähigkeit, ihr Engagement und ihre Innovationskraft in einem weltweit beispiellosen wirtschaftlichen Umfeld unter Beweis gestellt haben. Mit einem starken organischen Wachstum, das durch unser integriertes 360-Grad-Dienstleistungsangebot ermöglicht wird, ist REYL in der Private Banking-Branche weiterhin innovativ. Wir planen, diese Bemühungen in den kommenden Jahren im Wealth Management fortzusetzen und dabei auf dem Erfolg unserer Geschäftsbereiche Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management aufzubauen."Über REYL Intesa Sanpaolowww.reyl.com1973 gegründete REYL & Cie ist eine diversifizierte Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai). Sie verwaltet ein Vermögen von mehr als CHF 26 Milliarden (CHF 38,7 Milliarden einschliesslich Minderheitsbeteiligungen) und beschäftigt gegen 400 Mitarbeitende. 2021 ging sie eine wichtige strategische Partnerschaft mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ein, der Division für Privatkunden der führenden italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo - einem europäischen Bankunternehmen, in deren Rahmen sie eine Beteiligung von 69 Prozent an der REYL & Cie erwarb.REYL & Cie verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Investoren, die durch die Geschäftsbereiche Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management betreut werden. Sie setzte die Diversifizierung fort, und zwar in den Bereichen Impact Investing durch die Lancierung der fokussierten Impact-Asset-Management-Firmen Asteria Investment Managers & Obviam und Digital Banking für wohlhabende Kunden durch die Gründung von Alpian, einer aufstrebenden Schweizer Bank auf App-Basis. Schliesslich erwarb REYL & Cie im Dezember 2021 eine 40 prozentige Beteiligung an 1875 Finance, einem unabhängigen Multi-Family Office und Vermögensverwalter mit Sitz in Genf, der Vermögen von über CHF 13 Milliarden für Privatkunden verwaltet.REYL & Cie ist in der Schweiz als Bank lizenziert und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) nach. Seine Tochtergesellschaften werden auch durch die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.REYL sorgte für die Inkubation und bleibt ein Hauptaktionär von Alpian, der ersten digitalen Vermögensverwaltungsbank der Schweiz, die 2022 eine Banklizenz erhalten hat.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reyl-intesa-sanpaolo-von-wealthbriefing-als-bestes-europaisches-hnw-team-ausgezeichnet-301783795.htmlPressekontakt:REYL Intesa Sanpaolo,T +41 22 816 80 20 ,presse@reyl.com,b-public AG,Markus Baumgartner,M +41 79 707 89 21,mba@b-public.chOriginal-Content von: REYL Intesa Sanpaolo, übermittelt durch news aktuell