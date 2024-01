REX Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Rex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,181 SGD weicht somit um +6,47 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,17 SGD) weist mit einem Abweichung von +6,47 Prozent ein "Gut"-Rating auf. Somit erhält die Rex-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Rex beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Rex-Aktie somit im RSI als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Rex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,42 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 8,11 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -20,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,11 Prozent hatte, liegt Rex mit einer Unterperformance von 20,53 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.