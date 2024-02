REX Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit und wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Für Rex beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 70,59 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 82,35 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Rex ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,56) ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Rex im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,44 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Energie" zu einer Unterperformance von 49,11 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Rex konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Rex auf dieser Ebene daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.