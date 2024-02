REX Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Rex als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rex-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,68 und für den RSI25 von 78,57. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Rex in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Rex ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Rex derzeit einen Wert von 3,29 Prozent, der niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,3 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -19, weshalb die Rex-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,44 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Rex damit 42,68 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,24 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 8,24 Prozent, wobei Rex aktuell 42,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.