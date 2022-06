Köln (ots) -Besser geht nicht: Beim angesehenen Branchenwettbewerb "Supermarkt Stars 2022" der "Lebensmittel Zeitung direkt" gewinnen Teilnehmer von REWE jeweils Gold in den ausgelobten Kategorien Marktleiter, Hausleiter und Team des Jahres. Der zweite Platz beim Förderpreis "Jungunternehmer des Jahres" komplettiert das hervorragende Abschneiden. Die Preisvergabe fand am Dienstag (28. Juni) im feierlichen Rahmen im Frankfurter Palmengarten statt. Prämiert werden herausragende Verkaufsleistungen mit Vorbildcharakter für den gesamten deutschen Lebensmittelhandel.Die Siegerin in der Kategorie "Marktleiter des Jahres" heißt Jennifer Kattwinkel aus dem REWE-Markt in Köln-Bayenthal. Herzblut und persönlicher Einsatz - das ist das Erfolgsrezept der 37-Jährigen. Mit ihrem 103-köpfigen Team hat sie die rund 1.991 Quadratmeter Verkaufsfläche des REWE-Marktes voll im Griff. Eine Zusammenarbeit Hand in Hand und soziales Engagement liegen der Marktmanagerin und ihren Mitarbeitenden besonders am Herzen. Außerdem ist sie Ausbilderin für Jungkaufleute und Service-Bereichsleiter:innen sowie ihr Markt oft Testfeld für REWE-Projekte.Daniel Ludorf freut sich über die Gold-Medaille in der Kategorie "Hausleiter des Jahres". Der Marktmanager führt seit Januar 2017 das 7.200 Quadratmeter große REWE Center im hessischen Heppenheim und ist Chef von 210 Mitarbeiter:innen. Diese entwickelt er durch ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit zu Unternehmer:innen im Unternehmen. So gelingt es ihm, auf der Großfläche ganzjährig mir besonderen Events wie Kinder- und Oktoberfest oder einem Street-Food-Festival zu punkten.Das "Team des Jahres" ist in Wöllstadt, ebenfalls in Hessen. Das 47-köpfige junge Team im REWE-Markt der Kauffrau Manuela Kimes ist hochmotiviert und äußerst kreativ. Alle Mitarbeitenden wissen morgens schon genau was in dem 1.950 Quadratmeter großen Markt zu erledigen ist. Die Kolleginnen und Kollegen sind aufeinander eingespielt. Während der Hochphase der Corona-Pandemie wurde der Aufenthaltsraum spontan zu einer Kita umfunktioniert. Fluktuation ist im REWE-Markt Kimes in Wöllstadt ein Fremdwort. Das Marktteam steht stets eng zusammen.Die Jury hat außerdem Stefan Woye für seine Unternehmensphilosophie und sein lokales Engagement mit der Zweitplatzierung im Finale zum "Jungunternehmer des Jahres" belohnt. Der 33-Jährige erfüllte sich im September 2017 mit dem REWE-Supermarkt in Nauen in Brandenburg den Traum von der Selbstständigkeit. Sein Führungsstil ist durch Kollegialität, Flexibilität und respektvollen Umgang gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt. Auch als Ausbilder und Mentor hat er bereits viele Menschen ins Berufsleben begleitet und ihnen Perspektiven aufgezeigt.Weitere Informationen zu den Preisträgern enthalten regionale REWE-Pressemitteilungen, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.Informationen zu "Supermarkt Stars 2022":Unterschieden werden die Kategorien "Marktleiter des Jahres", "Hausleiter des Jahres", "Team des Jahres" und "Jungunternehmer des Jahres". Grundlage bilden die Nominierungen aus den Handelsorganisationen. Ein Fachbeirat, dem ausgewählte Vertriebsverantwortliche aus den Handelszentralen und Förderer der Auszeichnung angehören, bewerten die Nominierungen nach einem anspruchsvollen Kriterienkatalog.Über REWE:Mit einem Umsatz von 26,7 Mrd. Euro (2021), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und 3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 77 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 20 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation,presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell