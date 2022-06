RETROFUTUR, DIE NEUE SHOW VON LINGERIE FRANÇAISE, EIN WAHRES MUST-SEE!

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Paris (ots/PRNewswire) -Bereits zum dritten Mal haben Promincor - Lingerie Française (Verband zur Förderung der Miederwarenindustrie) und DEFI (Komitee für die Entwicklung und Förderung von Kleidung) eine Dessous-Modenschau organisiert. Die Show, die am 19. Juni 2022 im legendären Théâtre Marigny im Herzen von Paris über die Bühne gegangen ist, war ein voller Erfolg.Um die Show von Lingerie Française als Replay anzusehen: https://youtu.be/cluffIYMMWADie zehn renommiertesten Marken von Lingerie Française, ANTIGEL, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, PASSIONATA, LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ, MAISON LEJABY UND SIMONE PÉRÈLE, sind „angetreten", um ihre Kollektionen bei einer außergewöhnlichen Modenschau als Hommage an das Know-how und die Kreativität der französischen Lingerie, die weltweit hoch im Kurs steht, zu präsentieren.Sie teilen dieselben Werte und dasselbe Erbe im jahrhundertealten Metier der Miederwarenherstellung und treten in einer Show, die Vergangenheit und Zukunft in einer regelrechten Ode an Freiheit und Selbstvertrauen verschmilzt, mit einer Stimme auf. Vom Korsett zum BH, dem Symbol der Emanzipation, von ultra-sexy zur Suche nach ultimativem Komfort hat die französische Lingerie in einem unaufhörlichen Streben nach Kühnheit und Perfektion stets alte Traditionen in Frage gestellt und dank minutiöser handwerklicher Arbeit alles daran gesetzt, allen Körperformen zur schmeicheln und alle Herzen zu erobern.Inszeniert wurde die Show von der Agentur Yo Luxury Events und ihrem Gründer Yorick Levesque, für die Choreografie zeichnete Cécile Chaduteau verantwortlich.« Trotz der Schwierigkeiten und des starken Gegenwinds der letzten Jahre haben es die Marken von Lingerie Française verstanden, sich anzupassen, zu innovieren, zu kreieren und sich weiterzuentwickeln, um immer wieder neue, bedeutungsvolle und geschichtsträchtige Kollektionen zu präsentieren und die Schönheit der Frauen auf der ganzen Welt in den Vordergrund zu rücken. » , so Alain de Rodellec Präsident von Promincor - Lingerie FrançaiseZur Erinnerung: Die französischen Lingerie-Exporte belaufen sich 2021 trotz Gesundheitskrise auf 658 Millionen Euro. Mit einem dynamischen Wiederaufschwung im ersten Quartal 2022 erreichen die Exporte von Lingerie Française in diesem Zeitraum 173 Millionen Euro.Kontaktdetails: Contact@lingeriefrancaise.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1849658/RETROFUTUR_Lingerie_Francaise.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1849659/RETROFUTUR_Lingerie_Francaise.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1849660/RETROFUTUR_Lingerie_Francaise.jpgPressekontakt:aleksandra@akagencyparis.com +33 (0)6 82 30 35 57Original-Content von: Promincor - Lingerie Française, übermittelt durch news aktuell