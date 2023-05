RETN implementiert neue Glasfaserstrecke zwischen Berlin, Posen und Warschau und verdoppelt dadurch die Kapazität für zukünftige Expansionen

London, Berlin und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -RETN, ein führender internationaler Netzwerkdienstleister, freut sich, die Implementierung einer neuen Glasfaserstrecke zwischen Berlin, Posen und Warschau bekannt zu geben. Die 780 km lange Verbindung ist eine wichtige Ergänzung des mittel- und osteuropäischen Netzwerks des Unternehmens, und stellt eine zusätzlich ergänzende, sowie einzigartige Strecke dar, die eine deutlich erhöhte Kapazität zwischen Deutschland und Polen bietet.Die bestehenden Strecken zwischen Deutschland und Polen sind eine der am stärksten genutzten Strecken von RETN und bilden somit den Kern der west- und osteuropäischen Netzverbindung.Die neue Verbindung wird auf Dark Fibre Infrastruktur betrieben, die entlang der Gas- und Ölinfrastruktur verlegt sind, und bietet daher eine zusätzliche Sicherheit und Schutz bei nahezu perfekter historischer Verfügbarkeit auf den meisten Abschnitten. Die Konfiguration ermöglicht Dienste mit geringerer Latenz zwischen Berlin bzw. weiteren Teilen Norddeutschlands, den Niederlanden und Warschau. Darüber hinaus können die Kunden dank des zusätzlichen Glasfasernetzes in Posen, sowohl bestehende als auch neue Strecken kombinieren, und so eine optimale Vielfalt erreichen.Tony O'Sullivan, CEO bei RETN, kommentiert: „Als zentrale Verkehrsader zwischen Europa und Asien stellt diese Netzwerkentwicklung einen bedeutenden Meilenstein für RETN und unsere Kunden dar. Mit der doppelten Kapazität für zukünftiges Wachstum, verbesserter Vielfalt und reduzierter Latenz sind wir zuversichtlich, dass diese neue Strecke für unsere Kunden eine bahnbrechende Veränderung sein wird."Ergänzend fügt Mario Kohl, Chief Sales Officer bei RETN und Geschäftsführer bei RETN GmbH an: „Mit dieser neuen Glasfaserroute geben wir unseren Kunden eine weitere Möglichkeit, Redundanzen für Ihre Netzinfrastruktur zu schaffen, und die Performance und Wirtschaftlichkeit deutlich zu verbessern."Da das gesamte europäische DWDM-Netzwerk auf dem FlexILS Infinera Line System der neuen Generation basiert, wurde diese neue Strecke mit der gleichen Technologie implementiert, um eine qualitativ hochwertige, rekordschnelle Servicebereitstellung zu gewährleisten.Dieses Projekt passt hervorragend in die Strategie von RETN, die Glasfaserdichte im Zentrum seines europäischen Netzwerks zu erhöhen. Das Unternehmen baut sein Netzwerk weiter aus, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden, und diese neue Glasfaserstrecke ist ein Beweis für dieses Engagement.Informationen zu RETNRETN ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen eurasischen Netzwerkanbieter, der über einzigartige Ressourcen verfügt, um Europa und Asien zu verbinden. Es bietet eine breite Palette von Konnektivitätsdiensten wie IP-Transit, Ethernet & VPN, Kapazität, Remote Peering zu wichtigen IXPs, Colocation und Cloud Connect. RETN zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein umfangreiches, internationales Glasfasernetz besitzt. Mit über 132.000 km Länge und mehr als 865 PoPs hat RETN die maximale Kontrolle über sein physisches Netzwerk, das mit führenden Anbietern wie Infinera, Juniper und Ciena betrieben wird.Die einzigartige Lösung von RETN zur Verbindung von Europa und Asien basiert auf einer eigenen homogenen DWDM- und IP/MPLS-Netzwerkplattform und weit verzweigten Landstrecken, die durch Westeuropa, Osteuropa und bis an die Grenze zu China und weiter nach Südostasien führen.RETN bietet seinen 1700 Kunden in seinem gesamten eurasischen Netz Telekommunikationsdienste mit kurzen Vorlaufzeiten, branchenführenden Betriebszeiten und mehrschichtiger Redundanz.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.retn.net.Presseanfragen richten Sie bitte an: pr@retn.netPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2073100/New_Fibre_Route.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/retn-implementiert-neue-glasfaserstrecke-zwischen-berlin-posen-und-warschau-und-verdoppelt-dadurch-die-kapazitat-fur-zukunftige-expansionen-301819836.htmlPressekontakt:+44 7951 526 340Original-Content von: RETN Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell